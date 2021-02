Raser sollen das Budget sanieren

Tulln hat es im vergangenen Jahr vorgemacht, Melk wird heuer folgen und Gemeinden wie Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf oder Traiskirchen im Bezirk Baden denken lautstark darüber nach: Die Zahl der Radargeräte in Niederösterreich könnte in den kommenden Monaten stark anwachsen. Die Idee dahinter: Raser sollen ihren Beitrag leisten, Geld in die angeschlagenen Haushaltskassen zu spülen. In Melk beispielsweise ist der Kauf von Radarboxen Teil des Konsolidierungspakets, das 2020 erarbeitet worden ist.