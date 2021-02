Einsatz in Schwendau: Rumäne (19) bedrohte Mutter

Immer wieder kommt es zu Streitereien in Familien, die zum Teil auch vor Gericht landen, weil Waffen im Spiel sind. Die angespannte Situation wegen Corona dürfte mit ein Grund dafür sein. Gegen 16.30 Uhr kam es nun am Donnerstag in Schwendau zu einem Großaufgebot der Polizei, die mit sechs Fahrzeugen ausrückte. Aufgrund der Meldung, dass ein Messer im Spiel sei, machten sich auch zwei Rettungsautos auf den Weg zum Ort des Geschehens.