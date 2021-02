Infizierter Tiroler brachte Laptop zur Freundin

„Mit Mundschutz und Abstand“

Die Bezirkshauptmannschaft ordnete – ebenfalls per Telefon – an, dass der 26-Jährige Zuhause bleiben solle, ein Absonderungsbescheid werde folgen. In dieser Zeit das Verhängnis: Die Freundin des Tirolers hatte Probleme mit dem Laptop. „Ich habe das Gerät bei mir neu aufgesetzt und ihr vorbeigebracht – mit Mundschutz und Abstand“, beteuerte der 26-Jährige. Um dann aber einzuräumen: Ja, er habe die Programme der Freundin noch erklären müssen, dies sei aber am Gang passiert.