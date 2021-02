Zattoo ab sofort auch mit Video-on-Demand-Inhalten

Nutzer des TV-Streaming-Anbieters Zattoo können ab sofort auch auf Video-on-Demand-Inhalte zugreifen. Zur Verfügung stehen Angebote der Dienste Cirkus, Filmtastic und Waidwerk, die für je 3,99 Euro im Monat geschaut werden können. Zattoo sei damit der erste Anbieter in Österreich, der Live-TV und abonnierbare Video-on-Demand-Inhalte auf seiner Plattform vereine, so das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung.