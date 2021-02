Pensionist während Sex mit Bekannter überfallen

Der 75-Jährige hatte die etwa 25- bis 30-jährige Frau vor einiger Zeit in einem Park kennengelernt. Seither trafen sich die beiden ab und zu und verkehrten intim miteinander. Auch am Mittwochabend lud der Pensionist seine Bekannte in seine Wohnung nach Gersthof. Die Frau brachte auch eine Freundin mit.