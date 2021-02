„Geronimo“ wurde zum Lebensretter auf vier Pfoten

Lebensretter auf vier Pfoten: „Geronimos“ Spürnase ist es zu verdanken, dass eine 68-Jährige noch am Leben ist. Die Frau war am Dienstag in Niederösterreich spurlos verschwunden, bei bitterkalten Temperaturen zählte jede Minute. Der Polizeidiensthund konnte schließlich die Sucheinheiten zu der Vermissten führen.