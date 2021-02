Salzburg kämpft gegen Tiroler Image an

Noch am selben Abend kam der nächste Schock: Auch eine Frau aus St. Gilgen trägt laut Labor-Untersuchung die hochansteckende Mutation in sich. Sie besuchte vergangene Woche im Tiroler Bezirk Schwaz Verwandte und dürfte das Virus mit nach Hause gebracht haben. Die Frau ist mit drei Kontaktpersonen im eigenen Haushalt isoliert. Weil sie vor ihrem positiven Testergebnis noch in Bad Ischl einkaufen war, startet die Gesundheitsbehörde einen Aufruf: Wer am 12. Februar zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Hofer-Filiale oder beim Fressnapf in Bad Ischl war, soll sich unter der Telefonnummer 0662-8180-5981 melden.