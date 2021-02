Raue Sitten, aber keine Misshandlungen in Familie

Ein aggressives Klima herrschte offenbar in einer Tiroler Familie. Am Landesgericht mussten sich die Eltern (33 und 38 Jahre) wegen Misshandlungen verantworten. Die älteste Tochter (15) hatte in Obhut des Jugendamtes entsprechende Aussagen gemacht. Letztlich fehlten für eine Verurteilung aber eindeutige Beweise.