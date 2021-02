Kleiner Fingerzeig soll zu mehr Strahlkraftführen

Seit rund einem Jahr führt Rainer Spenger nun die Genossen in der zweitgrößten Stadt des Landes an. Als Juniorpartner in der VP-geführten Stadtregierung kämpft man zwar mit Hürden, doch Spenger mauserte sich still und heimlich zu einer bestimmenden Kraft in der Partei – und das fällt auch in der Landeshauptstadt St. Pölten auf: „Wir bleiben dran. Und wir werden so lange nicht lockerlassen, bis es endlich ambitionierte Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit gibt“, so kommentierte Vizebürgermeister Spenger nun die Fortsetzung der Job-Kampagne in Wiener Neustadt und Umgebung. Griffige Slogans auf Transparenten und bei Straßenkreideaktionen und weitere Initiativen sollen Leben in den Polit-Diskurs bringen.