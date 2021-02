Wegen Corona: „Aschermittwoch to go“ in Irland

Auch in Österreich „Aschenkreuz to go“

Auch in Österreich wurde die Aschermittwochs-Liturgie etwas anders gespendet als sonst - nämlich „wortlos und ohne Berührung“, wie es die vatikanische Gottesdienstkongregation weltweit festgelegt hat. Die Gläubigen erhalten daher laut Kathpress in diesem Jahr kein Aschenkreuz auf die Stirn, sondern es wird die Asche auf das Haupt gestreut.