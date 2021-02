Streit um Drogen-Schulden endete in Tirol mit Raub

Großer Wirbel am Dienstagabend vor einer Tankstelle im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land): Mehrere Personen waren sich dort in die Haare geraten. Wie sich herausstellte, ging es bei dem Streit offenbar um das Eintreiben von Suchtgift-Schulden, der letztlich in einen Raub gipfelte. Der Hauptverdächtige (23) konnte ausgeforscht werden.