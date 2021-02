Meklau feiert Weltcup-Debüt im „Wohnzimmer“

„Bin in Topform“

In die Karten spielt ihr beim Debüt ebenso, dass sie die Strecke bestens kennt. „Für mich ist es ideal, denn ich bin hier unzählige Trainings und auch Rennen gefahren.“ In dieser Saison ist Tatjana, im Sommer die beste Hammerwerferin Österreichs, erst ein Rennen gefahren - beim Europacup in Crans Montana (6. 2.) wurde sie Dritte. „Das hat mir bestätigt, dass ich in Topform bin. Aber ich kann es nicht einschätzen, denn jetzt messe ich mich mit der Weltelite“, bleibt die Spielbergerin bescheiden. „Ein Traum und Ziel wäre das kleine Finale.“