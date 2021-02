Unterschriften gegen den Untergang des „Wave“

Volksbefragung als Ziel

Eine letzte Chance sieht man in einer Volksbefragung, dafür werden vor der morgigen Gemeinderatssitzung Unterschriften (bisher 1600) gesammelt. Die VP will einen Antrag einbringen. „Dieser muss vom Gemeinderat geprüft werden, weil bereits mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben haben“, erklärt VP-Stadtparteichef Michael Riedhart. BM Hedi Wechner ist aber nicht verpflichtet, tatsächlich das Volk zu befragen. Am Dienstag war die Stadtchefin in Sachen „Wave“ bei Sport-LR Josef Geisler (VP). Mit einem Gutachter, der das Bad schon 2008 als baufällig bezeichnet hatte. Die Botschaft danach ging ganz in Richtung eines künftigen Freibades, bei dem die Region kooperiert.