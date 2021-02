Sex unter Kumpels macht nicht gleich schwul

Als harte Kerle, die mit anderen harten Kerlen männliche Dinge taten, sich manchmal gegenseitig einen runterholten oder Oralsex hatten, war es für die befragten Männer eine bequeme Möglichkeit, Bedürfnisse mit jemand zu befriedigen, der sexuell kompatibel war. Im Gegensatz zu Sex mit ihren Partnerinnen wurde gelobt, dass Kumpels nicht so anhänglich seien, der Sex mit ihnen also relativ wenig emotionale Verpflichtungen mit sich brachte. Diese sexuellen Begegnungen mit Freunden, nach einem Filmabend, nach einem Bier, ohne Liebe oder Romantik, waren offenbar für einige Männer unspektakulär schön. Ob es in dem Fall verinnerlichte Homophobie war und sich diese Männer in einer anderen Welt als bisexuell oder homosexuell oder heteroflexibel sehen würden, lässt sich schwer sagen.