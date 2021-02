Hand eingeklemmt und Fingerkuppe abgetrennt

Gegen 12.15 Uhr war der 56-Jährige auf einer Baustelle in Breitenbach am Inn mit Instandsetzungsarbeiten an einem Baukran beschäftigt. „Bei Arbeiten an der Kabine des Krans klemmte er sich die linke Hand ein, wobei die Fingerkuppe des Mittelfingers abgetrennt wurde“, heißt es seitens der Polizei. Der Verletzte, der alleine am Kran arbeitete, einen Helm trug und mit einem Hüftgurt sowie einer Absturzsicherung gesichert war, konnte selbstständig vom Kran steigen.