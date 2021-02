Ideen, die man schmecken kann

„Lange Trockenperioden verändern das Getreide. Das stellt dann die Lebensmittelproduktion vor völlig neue Aufgaben. Denn unterm Strich soll dasselbe Gebäck rauskommen, so wie es die Kunden erwarten“, sagt einer, der sich auskennen muss. Peter Stallberger ist Geschäftsführer von Goodmills Österreich und ist als solcher für Finis Feinstes oder Farina verantwortlich. Sein Betrieb engagiert sich daher zusammen mit Backmittelerzeugern, Bäckereien und Forschungspartnern im Kooperationsprojekt Klimatech, das die Verarbeitungseigenschaften von unterschiedlichen Getreidesorten untersucht. Was trocken klingt, geht uns aber alle an: Man will herausfinden, welche alternativen Körndln man dem normalen Weizenmehl beimengen kann, ohne die Backeigenschaften zu verändern.