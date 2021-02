Deutscher Bundesrat fordert austauschbare Akkus

Wiederverwenden statt wegwerfen

Der Bundesrat spricht sich außerdem dafür aus, unbeschädigte Altgeräte in den Entsorgungsbetrieben getrennt zu erfassen und so ihre Wiederverwendung zu ermöglichen. Für die Weitergabe an Endkunden kämen „sowohl die Eigenvermarktung als auch die Beauftragung eines Dritten in Betracht (zertifizierte Erstbehandlungsanlage oder gemeinnütziger Träger)“, so der Bundesrat. Deutschlandweit gebe es eine Vielzahl gemeinnütziger Einrichtungen, die durch entsprechende Kooperationen mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung leisten könnten.