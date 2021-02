Auto geriet nach heftigem Frontal-Crash in Brand

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland: Ein ungarischer Autolenker (27) krachte auf der Wildschönauer Straße in Wörgl im Zuge eines riskanten Überholmanövers frontal gegen den Wagen einer Landsfrau (29). Die beiden Lenker sowie der Vater der Frau (51) mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers ging in Flammen auf.