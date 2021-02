Tiroler dürfen sich auf den Frühling freuen

So lautet zumindest die Prognose von Meteorologe Florian Pfurtscheller vom Wetterdienst Ubimet: „Nach einer frostigen Nacht mit bis zu minus zehn Grad scheint heute, Montag, noch recht häufig die Sonne.“ Am Nachmittag verdichten sich dann nach und nach die Wolken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und plus vier Grad. „Gegen Abend und in der Nacht auf Dienstag fällt etwas Schnee“, sagt der Experte. Im Inntal geht der Schneefall in Regen über.