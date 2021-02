Sturm gewährt vor dem Hit exklusive Einblicke

Bevor Sturm heute Sonntag (17) beim LASK im Einsatz ist, sprach die „Steirerkrone“ mit Athletiktrainer Marco Angeler. Er ist bei der Ilzer-Truppe für die Datenanalyse zuständig, sein Job beginnt nach dem Spiel. Wer läuft am meisten, wer am schnellsten, wer am längsten? Der Sportwissenschaftler weiß alles.