Therapeuten auf acht Pfoten

Die Idee, Hunde in den Klinik-Alltag zu integrieren, hatte Psychotherapeutin Katharina Mares-Schrank, als die Samojedenhündin „Tanja“ bei ihr zu Hause einzog. Bereits im Welpenalter wurde sie an die Aufgabe in der Kinderpsychiatrie gewöhnt und absolvierte eine entsprechende Ausbildung. Etwas später ergänzte Huskydame „Lina“ das tierische Team. Seitdem werden die flauschigen Fellnasen im Universitätsklinikum liebevoll „Co-Therapeuten“ genannt.