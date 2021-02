Imster Paar wurde Opfer von rund 50 Raubüberfällen

Mit Umbringen gedroht

„Beim ersten Überfall kannten die Opfer – ein 31-Jähriger und eine 33-Jährige – die Täter noch nicht, als sie in deren Wohnung in Imst eindrangen“, sagt Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen. Auch bei den anderen Überfällen – meist in der Wohnung – drohten die Täter Gewalt und sogar das Umbringen an. Sie hatten eine Schreckschusspistole mit, die kaum als solche zu erkennen war. Einmal kam es zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Medikamente wurden verbraucht oder weiterverkauft. Möglicherweise gibt es weitere Opfer.