Ja zur Pflanzenhilfe!

Gerade jetzt sinnvolle Unterstützung

Eine Hilfe, die gerade während der Pandemie wichtig ist. Schließlich gilt als medizinisch gesichert, dass negativer Stress in jeder Form ungünstige Auswirkungen auf die Immunabwehr hat. Abwehrgeschwächte Menschen sind durch Erreger aller Art wesentlich mehr gefährdet, also auch durch die derzeit grassierenden Coronaviren. Doch selbst abseits der momentanen Misere gibt es neue Arbeiten über den Einsatz von pflanzlichen Produkten. Zum Beispiel setzt man in der Gynäkologie gegen Wechselbeschwerden und zur Behandlung des prämenstruellen Syndroms (PMS) auch auf „Pflanzenpower“. Nähere Informationen dazu gibt Prof. Mag. Dr. Hermann Stuppner vom Institut für Pharmazie an der Uni Innsbruck: „Zwei pflanzliche Drogen werden besonders häufig verschrieben - bei PMS Mönchspfeffer und bei Wechselbeschwerden Traubensilberkerze. In beiden Fällen ist die Wirksamkeit klinisch erwiesen. So zeigt zum Beispiel eine Metaanalyse (Zusammenfassung vieler Studien) die Überlegenheit von Mönchspfefferpräparaten gegenüber Placebo.“