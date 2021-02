Polizei sprengt Corona-Party in Studentenheim

„Wir haben nichts von den Corona-Regeln gewusst“ - was für eine faule Ausrede! Die Innsbrucker Polizei löste in der Nacht auf Donnerstag eine rauschende Party in einem Studentenheim auf. Abstand und Masken? Fehlanzeige! Trotz vermeintlicher Unkenntnis hagelte es für die Studenten Anzeigen.