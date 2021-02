Börsl war gestern. Dank jö&GO!

Wenn Sie am Ende des Einkaufens an der Kassa stehen, kennen Sie das bestimmt: die Einkäufe aus- und einräumen, die jö Karte suchen und bezahlen. Am besten alles gleichzeitig und dazu auch noch die ungeduldigen Blicke der Kassaschlange. Der jö Bonus Club macht das Einkaufen nun bequemer und schneller.