Steirisches Hürden-Ass: „Der Weg stimmt!“

„Meine Form wird immer besser, der Weg zur Hallen-EM in Polen stimmt!“ Hürdensprinterin Karin Strammetz (Kärcher Leibnitz) war nach dem Meeting in der Linzer Kornspitzhalle zuletzt sichtlich zufrieden - immerhin hatte sie ihre große Rivalin Beate Schrott (St. Pölten) gleich zweimal besiegt. Wobei ihre Zeit von 8,22 Sekunden über die 60 Meter Hürden (mit der sie in der Europa-Rangliste um Platz 20 liegt) noch Luft nach oben erlaubt. „Ich denke, wenn ich eine Zeit von 8,05 bis 8,10 Sekunden laufen könnte, wäre das super“, sagt die Leibnitzerin, „damit wäre ich auch international nicht so schlecht dabei, was ein EM-Semifinale oder Finale anlangt. Allerdings muss ich dazu fit bleiben und diese Zeit erst einmal auf die Bahn bringen.“