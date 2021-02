Sturms Retter: „Wusste, es ist die letzte Chance“

Was für ein Finish! Als alles bereits mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Ried rechnete, legte sich Jusuf Gazibegovic in der 94. Minute den letzten Freistoß zurecht und zimmerte diesen in Weltklassemanier zum 2:1 in die Maschen. Danach war die Sturm-Crew im Glücksrausch. Während die Spieler zum Torschützen aufs Feld stürmten, jubelte Präsident Christian Jauk auf der Tribüne: „Fußball ist nicht immer gerecht - aber heute war er es!“ Das große Chancenplus hatte sich doch bezahlt gemacht.