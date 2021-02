Die Lungauer haben Lust auf Shoppen

Über persönliche Beratung freuten sich die Kunden im Baumarkt Würth-Hochenburger. Norbert Fritz leitet die Niederlassung in Tamsweg und berichtet von vorbildlichen Besuchern: „Alle haben FFP2-Masken getragen und unaufgefordert Abstand gehalten.“ Das Unternehmen hat mit Abhol- und Liefer-Service Verluste ausgleichen können. „Aber am Land ist der persönliche Kontakt sehr wichtig“, so Fritz.