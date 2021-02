Laura Berndl, 22, Tierfotografin aus Leidenschaft

Faszination Kamera

Die 22-jährige Mühlviertlerin kam im Sommer 2016 zum ersten Mal in Kontakt mit der Fotografie, als sie mit der Kamera ihrer Schwester experimentierte. „Von diesem Moment an hat sich eine Leidenschaft entwickelt, die jetzt mein Leben begleitet“, sagt Berndl, und: „Anfangs hat mich dieMakrofotografie fasziniert, mit diesen kleinen, unscheinbaren Details, die die Natur für uns bereithält. Nach und nach sind auch die eigenen Haustiere in den Fokus gerückt. 2018 habe ich mich dann bewusst auf die Tierfotografie fixiert.“