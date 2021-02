Maskenpflicht im Tierpark? Bürgermeister verärgert

„Ich möchte Herrn Minister Rudi Anschober gerne zu uns nach Haag in den Tierpark einladen und mit ihm, bei einem Kaffe to go unseren großzügig angelegten Tierpark besichtigen. Als Oberösterreicher fährt er fast täglich bei der Autobahnabfahrt Haag vorbei. Innerhalb eines kleinen Rundganges, könnte ich ihm in der Praxis zeigen, dass die Verordnung der FFP2-Maskenpflicht im Freien wirklich nicht notwendig ist“, so Stadt- und Tierpark-Chef Lukas Michlmayr.