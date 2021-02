Odyssee um Wohnungssuche: Hilfe für Familie in Not

Familie R. kann nun aufatmen: „Meine Kinder gehen hier ja in die Schule und in den Kindergarten. Wir sind sehr froh, dass wir nun endgültig ankommen dürfen“, so die Mutter. In Zeiten, in denen das soziale Gefüge auf dem Prüfstand stehe, ein Zeichen der Menschlichkeit, heißt es.