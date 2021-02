Museen: „Gegenstände sind für uns nicht relevant“

Das Inventar des Hotel Europa in Innsbruck kommt - wie berichtet - im Auftrag des Insolvenzverwalters am 9. Februar online unter den Hammer. Auf der Plattform aurena.at kann seit rund zwei Wochen mitgeboten werden. Doch besteht Interesse an den Gegenständen? Vielleicht sogar von den Tiroler Museen?