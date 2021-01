Inventar wird online zu Spottpreisen verscherbelt

Die Online-Auktion läuft noch bis Dienstag, den 2. Februar. Ein Besichtigungstermin für die angebotenen Utensilien im Hotel am Südtirolerplatz ist für Montag, 1. Februar, von 13 bis 16 Uhr angesetzt. Abgeholt sollen die Gegenstände am Donnerstag, den 4. Februar, sowie am Freitag, den 5. Februar, werden – jeweils zwischen 8 und 15 Uhr. Ein Versand ist nicht möglich. Ebenso wenig gewünscht ist eine Bankomat- oder auch Kreditkartenzahlung. Nur Bares ist Wahres – und das direkt bei der Abholung.