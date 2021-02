„Es geht uns darum, dass der Spaß zurückkommt“

Am 25. Oktober des Vorjahres bestritten die Wolfurter Volleyball-Herren - coronabedingt - ihr bislang letztes Spiel in der zweiten Bundesliga. Seit der 1:3-Heimniederlage gegen den VC Mils hat sich einiges getan - die wohl gravierendste Änderung: Coach Jarek Pizunski verließ die Wolfurter und kehrte in seine polnische Heimat zurück. Der neue Mann auf der Trainerbank ist ein alter Bekannter - allerdings nicht in dieser Funktion. VCW-Präsident Sebastian Vonach, bisher auch als (Zu)-Spieler aktiv, übernahm das Amt. Und ist positiv überrascht. „Ich hatte mir den Rollenwechsel schwieriger vorgestellt“, gesteht der 26-Jährige, der in Zukunft nur in Ausnahmefällen selbst auf dem Platz stehen will. „Aber das funktioniert richtig gut.“