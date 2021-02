Ein Sensoring für Brücken und moderne 3D-Prothesen

Nicht nur der Einsturz einer Brücke in Genua hat vor Augen geführt, wie wichtig eine Überwachung solcher Konstruktionen ist. Auch in Kärnten stehen Wackelbrücken, die saniert oder neu errichtet werden müssen. Derzeit werden solche Konstruktionen mittels Kameras oder Oberflächen-Messung überwacht. Das ist jedoch ungenügend. Innovative Sensoren sollen von außen Verformungsfelder in Beton bis zu 30 Zentimeter unter der Oberfläche erfassen können. FH Kärnten Research-Leiterin Claudia Pacher: „Damit könnte man bereits bestehende Brücken oder Tunnel ausrüsten.“