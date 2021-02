Rabiater Linzer brach einem Polizist den Finger

Der Linzer hatte seine Ex-Freundin bedroht, und weil es ein Annäherungsverbot gab, schrieb er der 29-Jährigen SMS mit Todesdrohungen. Auch alarmierten Polizisten drohte er mit Mord. Also Festnahme. Doch das machte den Linzer nur noch aggressiver, und bei der Überstellung in die Zelle drehte er dann völlig durch und verletzte einen Beamten schwer. Am Ende waren aber die Beamten stärker.