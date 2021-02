Salzburg hinkt der Mutation hinterher

Hinweise in mehr als jeder zehnten Probe

Derzeit stehen noch Ergebnisse von mindestens 34 Verdachtsfällen rund um zwei Kindergärten aus. Zudem gibt es alarmierend hohe Werte im Pongauer Abwasser. Auch PCR-Analysen im Labor von Georg Mustafa liefern eindeutige Hinweise auf die britische Mutation. Mittlerweile findet er sie in zwölf bis 13 Prozent seiner Virusproben. „Wir haben mit Sicherheit ein paar hundert Fälle“, schätzt Mustafa. Dabei betont der Facharzt, dass er nicht nur Salzburger Proben untersucht. Für seine Analysen nutzt er zwei Methoden – mit Sonden und mit Schmelzkurven. „Die liefern sehr zuverlässige Ergebnisse. Wenn ich über PCR-Analyse die britische Mutation nachweisen kann, dann brauche ich keine Sequenzierung mehr“, so Mustafa.