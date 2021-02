Eine halbe Sache in Lech?

Der Countdown läuft: Am 17. Februar soll die Gemeindevertretung in Lech darüber abstimmen, was nun aus dem geplanten Gemeindezentrum wird. Das Mammutprojekt ist mit rund 40 Millionen Euro budgetiert - in Zeiten wie diesen ein finanzieller Drahtseilakt. In Lech denkt man nun an eine Halbierung des Projekts.