Parkchaos: Bayerische Tourengeher stürmen Rißtal

„Es hat den Anschein, als wäre an schönen Wochenende halb München hier“, sagt der Vomper Dorfchef. Kein Wunder: Nach Tirol dürfen die bayerischen Wintersportfreunde in Corona-Zeiten in der Regel nicht, so „belagern“ sie ihren, mit 2102 Metern Höhe doch recht bescheidenen, Grenzberg im Vorkarwendel.