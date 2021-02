Räuber klopften an die Tür

Am helllichten Tag klopften die zwischen 15 und 18 Jahre alten Burschen bei dem Mann an der Haustür. Doch mit der offenbar erwarteten leichten Beute wurde es nichts, es kam zum Handgemenge, an dem sich auch die Freundin (18) des Opfers beteiligte. Während die junge Frau unverletzt blieb, kassierte ihr Lebensgefährte einen Nasenbein- und einen Rippenbruch.