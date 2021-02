Kinder bekommen beim Fernunterricht kaum Hilfe

Konflikte durch Fernunterricht

Zusätzlich gibt zwischen einem Siebentel und einem Drittel der Eltern an, sie könnten ihre Kinder bei Motivationsproblemen nicht zum Lernen bewegen. In vielen Fällen verläuft die Lernbetreuung durch die Eltern auch nicht reibungslos: Zwischen 20 und 62 Prozent der Eltern geben an, dass es durch den Fernunterricht häufiger zu Streit oder Konflikten kommt oder die Beziehung zu ihren Kindern sehr oder ziemlich belastet ist.