1190 Neuinfektionen, 18 weitere Todesfälle Kopieren

Die meisten neuen Fälle wurden aus Wien gemeldet, in der Bundeshauptstadt wurden seit gestern 281 Neuinfektionen verzeichnet. Niederösterreich registrierte 208 Neuinfizierte, die Steiermark 165, Tirol 156 und Oberösterreich 124. In den übrigen Bundesländern war die Zahl der Neuinfektionen zweistellig: In Kärnten wurden 94 neue Fälle gemeldet, in Salzburg 82, in Vorarlberg 54 und im Burgenland 26.