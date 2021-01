Demo untersagt: Kickl poltert via Livestream

In den vergangenen Monaten kam es am Wochenende in Wien und anderen Städten immer wieder zu Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen sämtliche Corona-Vorschriften missachtet wurden und zahlreiche Proponenten der rechtsextremen Szene aufmarschierten. Auch am Samstag war das Einschreiten der Polizei am Heldenplatz nötig, u.a. wurde eine Aktivistin und Organisatorin von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung festgenommen. Die Frau habe sich weder an die Abstands- noch die Maskenpflicht gehalten, teilte die Polizei mit. Mittlerweile befindet sie sich wieder auf freiem Fuß. Insgesamt gab es mehr als 200 Anzeigen wegen Verstöße gegen die Pandemie-Regeln.