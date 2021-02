Volksschulen öffnen im Vollbetrieb mit Testpflicht

Aufatmen bei zahlreichen Eltern in ganz Österreich: Die Schulen öffnen nach den Semesterferien ihre Pforten für den Präsenzunterricht. In den Volksschulen wird dies sogar im Vollbetrieb geschehen, in der Unter- sowie Oberstufe im Schichtbetrieb. Die Rückkehr zum Unterricht in den Schulen „machen wir nicht ungesichert, sondern mit einem ausgeklügelten Testkonzept“, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz am Montagabend an.