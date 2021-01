Erste Tumulte bei Corona-„Spaziergang“ in Wien

Die Stimmung wurde jedoch rasch zunehmend aggressiver und gipfelte am frühen Nachmittag in zunächst kleineren Tumulten. Auch wurden einzelne Teilnehmer aus der Menge abgeführt. In der Folge formierte sich ein Demo-Zug, der entlang des Rings in Richtung Parlament zu marschieren begann. Die Polizei postierte sich daraufhin, um den Demo-Zug zu stoppen - und sperrte wenig später auch die Route in Richtung Oper ab, als die Menge weiter in diese Richtung ziehen wollte.