Neue Stadtbusse zu breit für Schulweg

Während heute wohl eine Entscheidung über die schrittweise Öffnung des Schulbetriebs nach den Ferien getroffen wird, wittern Eltern in Krems jetzt noch eine ganz andere Gefahr für ihre Schulkinder. Denn seit die neue und um runde 15 Zentimeter breitere Stadtbus-Flotte seit einigen Wochen durch die historische Altstadt tourt, wird es dort vor allem auf den Gehwegen immer enger. Zum absoluten Brennpunkt kristallisiert sich die Wegscheid, welche den Simandlbrunnen und den Schulstandort am Hohen Markt verbindet, heraus „Sobald unsere Kinder hier morgens wieder in die Schule strömen, ist Gefahr im Verzug. Am schmalsten Punkt bleiben knapp 20 Zentimeter vom Gehsteig über, wenn der Bus vorbeifährt“, wenden sich die Eltern besorgt an die „Krone“. Die Stadt – aber auch die Landespolitik – seien nun gefordert.