In den Heimen bleibt die Impfskepsis groß

Umfrage erwünscht

Im Detail: In den Heimen der OÖ Sozialhilfeverbände liegt die Durchimpfungsrate bei den Mitarbeitern derzeit bei 40 bis 60 Prozent. In den Heimen in Linz liegt man bei 54 Prozent, in Steyr bei 51, in Wels nur bei 47. Einig sind sich Bauer und Martin Brazda, Heimleiter in Traun darin, dass die Information über die Impfung doch sehr spät kam. Das ist auch für Alfred Mayr von der Gesundheitsgewerkschaft als Ursache vorstellbar. Er will es aber genau wissen und wünscht sich eine Umfrage unter Pflegekräften.