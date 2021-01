Glatte Straßen sorgten für Unfälle in ganz Tirol

In Osttirol in Lkw gekracht

Gegen 16.30 Uhr lenkte schließlich ein 34-jähriger Serbe ein Lkw mit Aufleger in Matrei in Osttirol auf der schneeglatten Felbertauernstraße mit teils durchdrehenden Rädern im Schritttempo bergwärts in Richtung Mittersill. „Zwei nachkommende Sattelzugfahrzeuge mit Auflegern fuhren trotz des Kurvenbereiches auf der Gegenfahrbahn an dem langsam fahrenden Sattelzugfahrzug vorbei, um nicht selber auf der schneeglatten Fahrbahn stehenzubleiben“, berichtet die Polizei. Eine entgegenkommende 39-Jährige bremste ihren Pkw ab, als sie beim Einfahren in den Kurvenbereich den Lkw auf ihrer Fahrspur sah. Der Wagen der Frau, in dem als Beifahrerin eine 45-Jährige mit ihrem sechsjährigen Sohn saß, geriet dabei ins Schleudern und krachte in den Sattelschlepper eines 57-Jährigen. Die Straße musste kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Lenkerin des Pkw wurde erheblich verletzt.