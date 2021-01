12-Jähriger Radler angefahren - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 14.05 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker auf dem Fischerweg in Hohenems in Richtung Lustenauer Straße. Als er in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, touchierte er einen 12-jährigen Radfahrer, der auf der Lustenauer Straße in Fahrtrichtung Götzis unterwegs war. Aufgrund der Kollision stürzte der Junge auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei am linken Knie.