Parler mit russischer Hilfe teils wieder online

Einem Reuters-Bericht zufolge handelt es sich dabei um die Firma DDos-Guard, die in der Vergangenheit laut Guilmette bereits mit rassistischen Internetseiten zusammengearbeitet hatte. Zudem habe das Unternehmen Seiten der russischen Regierung unterstützt. Weder Parler-Chef Matze noch DDos-Guard antworteten zunächst auf Reuters-Anfragen. DDos-Guard führe auf seiner Webseite zwar eine Adresse in Schottland unter dem Firmennamen Cognitive Cloud LP an, erklärte Guilmette. Diese Firma gehöre allerdings zwei Russen aus Rostow am Don. Einer der beiden Männer hatte der Zeitung „Guardian“ vor kurzem gesagt, ihm seien nicht alle Inhalte bekannt, die über die Firma verbreitet würden.